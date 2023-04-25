Более ста человек приняло участие в ликвидации лесных пожаров в Бурятии

За последние сутки три лесных пожара были обнаружены в Бурятии. В ликвидации пожаров принимали участие более 100 человек. Об этом сказано в Telegram-канале Республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным ведомства, за прошедшие сутки пожары тушили в Баунтовском, Муйском и Заиграевском районах. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
«На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 471 гектаров, из которых 136 гектаров — нелесная площадь», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим, во время которого ограничивается посещение лесов и разведение костров.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре площадью 750 квадратных метров в Курганской области.