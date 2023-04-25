Первое чтение законопроекта, позволяющего в субъектах РФ самостоятельно решать судьбу безнадзорных животных, состоится 16 мая

Предполагается, что нововведение даст власть губернаторам и заксобраниям самостоятельно принимать решение в субъектах РФ относительно порядка обращения с бездомными животными. С учетом мнения местного населения руководство регионов сможет устанавливать свою систему обращения с беспризорными животными, нападающими на людей.