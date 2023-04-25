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В испанские супермаркеты вместо мяса начали завозить насекомых

Общество
В испанские супермаркеты вместо мяса начали завозить насекомых

В Испании жители недоумевают — теперь вместо мясных снеков в прилавках можно увидеть еду с насекомыми. Об этом пишет «Царьград».

Видеоролики из магазинов выкладывают в социальных сетях местные жители. Опубликованные кадры разошлись в Сети и вызывают недоумение пользователей.

Отмечают, что такое лакомство является «новым деликатесом в западном мире». И судя по всему, отказы в употреблении пищи не принимаются.

Граждане не сдаются и продолжают бороться за «мясо». Они отмечают, что белок жизненно важен. Также он вкуснее и съедобнее.
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