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Семь природных пожаров потушили в лесах Приамурья

Происшествия
Семь природных пожаров потушили в лесах Приамурья

Лесопожарные формирования Приамурья ликвидировали в понедельник, 24 апреля, семь природных пожаров. Пять обнаружили и потушили за один день, сообщило Министерство сельского хозяйства Амурской области.

«Вчера, 24 апреля, лесопожарная группировка Приамурья ликвидировала семь природных пожаров в Тындинском, Сковородинском, Шимановском, Благовещенском, Завитинском округах и в Свободненском районе. Пять возгораний было зафиксировано и потушено за один день», — говорится в сообщении регионального минсельхоза.

В ликвидации пожара были задействованы парашютисты, десантники Амурской авиабазы, лесники, пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ и добровольные пожарные. Всего более 120 человек. Причиной возгораний стала деятельность местных жителей.

Ранее сообщалось, что мощный пожар на пилораме в Красноярском крае удалось локализовать спустя сутки.
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