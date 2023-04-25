Сотрудники МЧС Иркутской области ликвидировали пожар на туристической базе в деревне Куртук

Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Куртук Иркутской области. Крупный пожар произошел в ночь на вторник, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На территории туристической базы горели три деревянных летних домика. Силами пяти пожарных расчетов возгорание было локализовано на площади в 582 квадратных метров к 2:50 ночи. Сотрудники МЧС полностью потушили огонь к шести утра.
Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных удалось спасти 10 деревянных домиков, расположенных рядом. В одном из них проживал владелиц туристической базы. Предварительно, причиной пожара стала электронная техника.
Ранее сообщалось, что пожар площадью 800 квадратных метров произошел в цехе деревообработки в Вологде.