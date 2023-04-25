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Кардиолог Нана Погосова рассказала о физической активности для людей старше 40 лет

Общество
Кардиолог Нана Погосова рассказала о физической активности для людей старше 40 лет

Людям старше 40 лет достаточно десятиминутной физической нагрузки для поддержания здоровья сосудов и сердца. Об этом рассказала кардиолог Нана Погосова.

Как сообщает врач, пожилым людям не стоит гнаться за большими нагрузками, ведь это плохо и плачевно может отразиться для организма.

Людям в возрасте достаточно утренней зарядки длительностью полчаса, активной ходьбы на свежем воздухе, танцев или работы на огороде. Кроме того, физические нагрузки повышают уровень плотного холестерина, который борется с «плохим» холестерином.

Ранее стало известно, что пенсионерку придавило осветительным оборудованием на съемках фильма в Москве.
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