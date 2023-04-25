Россиянка рассказала об отношении к российским гражданам в отелях Турции

Россиянка, побывавшая в Турции на отдыхе в четырехзвездочном отеле, сообщила, что со стороны работников сервиса и иностранных путешественников не чувствовала никакого негатива к русским. Об этом пишет «Царьград».
Также туристка отметила, что ее порадовал гостиничный сервис. Включая и то, что в отеле работали русскоязычные сотрудники, а отдыхающие в основном были из России. Также среди гостей наблюдались и англичане, немцы, поляки.
Женщина не ощущала никакого негатива к русским, что для нее было очень удивительным.
«На дискотеке даже пару раз заказывали русские песни, диджей не отказал», — добавила она.
При этом «отдыхающие всех национальностей радостно танцевали», рассказала туристка.