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Россиянка рассказала об отношении к российским гражданам в отелях Турции

Общество
Россиянка рассказала об отношении к российским гражданам в отелях Турции

Россиянка, побывавшая в Турции на отдыхе в четырехзвездочном отеле, сообщила, что со стороны работников сервиса и иностранных путешественников не чувствовала никакого негатива к русским. Об этом пишет «Царьград».

Также туристка отметила, что ее порадовал гостиничный сервис. Включая и то, что в отеле работали русскоязычные сотрудники, а отдыхающие в основном были из России. Также среди гостей наблюдались и англичане, немцы, поляки.

Женщина не ощущала никакого негатива к русским, что для нее было очень удивительным.

«На дискотеке даже пару раз заказывали русские песни, диджей не отказал», — добавила она.

При этом «отдыхающие всех национальностей радостно танцевали», рассказала туристка.
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