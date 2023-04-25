Регионы Дальнего Востока предложили перевести на дистанционное голосование к выборам президента РФ в 2024 году

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила подготовить дальневосточные регионы к дистанционному электронному голосованию ко дню выборов в 2024 году, сообщает РИА Новости.
«Давайте мы сделаем акцент после президентской кампании, когда следующие выборы будут, поработаем с регионами Дальнего Востока», — сказала глава ЦИК.
Памфилова отметила удачный опыт дистанционного голосования в Мурманской области и рассказала, что для реализации идеи нужно будет учесть специфику регионов и поработать над тем, чтобы большая часть населения зарегистрировалась на портале Госуслуг.
Ранее сообщалось, что президентские выборы в России, запланированные на 2024 год, состоятся.