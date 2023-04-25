В МИД РФ заявили о нарастании военно-политической напряженности в Арктике

Дипломат считает, что именно политика Соединенных Штатов и их сторонников ведет к потенциальному конфликту в Арктике. Также он отметил, что ситуация нарастает из-за неготовности США к «инклюзивному диалогу» по военному направлению для повышения предсказуемости и укрепления доверия в Арктическом регионе.