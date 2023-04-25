В МИД РФ заявили о нарастании военно-политической напряженности в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов сообщил, что политика Соединенных Штатов и их сторонников приводит к увеличению возможного конфликта в Арктике. Об этом пишут «Известия».
«К сожалению, отмечаем тенденцию к усилению военно-политической напряженности в Арктике», — прокомментировал российский посол.
Корчунов добавил, что в стратегических документах стран НАТО основными задачами стали «противоборство» и «сдерживание» России в регионе.
Дипломат считает, что именно политика Соединенных Штатов и их сторонников ведет к потенциальному конфликту в Арктике. Также он отметил, что ситуация нарастает из-за неготовности США к «инклюзивному диалогу» по военному направлению для повышения предсказуемости и укрепления доверия в Арктическом регионе.
Ранее в МИД России заявили об увеличении рисков военного столкновения с США.