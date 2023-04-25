Ученые предложили утилизовать пластиковые бутылки с помощью взрыва

Ученые НОЦ «Енисейская Сибирь» рассказали, что это самый опасный тип пластиковых отходов, наиболее распространенный в воде и почве. Попадая в организм животных и человека через воду, воздух и пищу, он отравляет целые пищевые цепочки. Количество такого пластика ежегодно растет.