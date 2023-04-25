Ученые предложили утилизовать пластиковые бутылки с помощью взрыва

Утилизировать пластиковые отходы при помощи детонационной волны предложили в научно-образовательном центре «Енисейская Сибирь». По мнению исследователей, это способствует максимальному разложению пластика без выделения токсичных веществ, сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета.
Те способы переработки, которые сейчас применяются, не позволяют уничтожить пластик до конца. После переработки часть отходов остается.
Ученые НОЦ «Енисейская Сибирь» рассказали, что это самый опасный тип пластиковых отходов, наиболее распространенный в воде и почве. Попадая в организм животных и человека через воду, воздух и пищу, он отравляет целые пищевые цепочки. Количество такого пластика ежегодно растет.
«Мы предлагаем такую схему: если мусороперерабатывающая фабрика что-то утилизировать не может, то пусть измельчают, сушат и отдают нам – мы сможем разобраться», — рассказал руководитель программы «Промышленные взрывные технологии» Сергей Костылев.
По его словам, специально устраивать взрывы для утилизации пластика не нужно. Небольшое количество пластиковых отходов можно добавлять к взрывчатым веществам при буровзрывных работах.
Ученые утверждают, что таким образом можно добиться максимальной степени разложения полимерных основ пластика до простых веществ без выделения в атмосферу токсичных продуктов сгорания.
Ранее сообщалось, что москвичи за полтора года сдали на утилизацию более одной тысячи тонн неисправной техники.