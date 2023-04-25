Протоиерей Максим Козлов рассказал, почему не стоит оставлять еду и напитки на могилах усопших в Радоницу

Оставлять еду и напитки на могилах — это языческая традиция, к которой не стоит обращаться в Радоницу. Во время поминальной трапезы следуют помнить о ее главной цели, рассказал РИА Новости протоиерей Максим Козлов.
«Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется», — отметил богослов.
В этом году день поминовения усопших приходится на 25 апреля — вторник следующей недели после Воскресения Христова. В этот день принято посещать кладбища и вспоминать тех, кто ушел из жизни.
Священнослужитель рассказал, что название «Радоница», созвучное со словом «радость», было присвоено этому дню неслучайно. Оно символизирует то, что православные христиане в этот день «делятся пасхальной радостью с усопшими».
Ранее сообщалось, что в ходе заседания Курской облдумы депутат Николай Карцев предложил сделать Радоницу выходным днем.