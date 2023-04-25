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Бывшего директора Управления капитального строительства в Благовещенске осудили за взятку

Происшествия
Бывшего директора Управления капитального строительства в Благовещенске осудили за взятку

Экс-директора Управления капстроительства Благовещенска приговорили к десяти годам колонии за взятку свыше пятисот тысяч рублей. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Амурской области.

«Женщина признана виновной в получении должностным лицом взятки <…> в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Суд установил, что осужденная получила от руководителя строительной компании взятку в размере 550 тысяч рублей и сантехническое оборудование. Это была только часть ранее оговоренной суммы в 5,5 млн рублей.

За взятку бывшая руководитель ГУКС обещала подтвердить соответствие выполненного подрядчиком капремонта здания школы областного центра техническим требованиям, строительным нормам и правилам. Также она обещала помочь в оформлении актов на оплату.

Ранее судью из Алтайского края приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки.
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