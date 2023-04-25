Врачи назвали отличительные симптомы нового штамма коронавирусной инфекции «арктура»

Врачи предполагают, что новый штамм коронавируса «арктур» более заразен, чем предыдущие. Также отличительным симптомом может быть конъюнктивит.
В Роспотребнадзоре недавно сообщили о первых случаях заболевания в России новым штаммом коронавируса «арктур». Он является мутацией штамма «омикрон». Врачи рассказали об основных симптомах, по которым можно распознать новый коронавирус.
Иммунолог Николай Крючков считает, что симптомы нового вида коронавируса зависят от тяжести заболевания. Но в случае, если заболевание проходит в легкой форме, симптомы остаются такими же.
При тяжелой форме могут быть осложнения на легкие, центральную нервную систему, а также сердце.
Также врачи поясняют, что по симптомам отличить ковид от других ОРВИ пока невозможно, поставить диагноз могут только сами специалисты на основании тестов.
Ранее сообщалось, что в России выявлено около 5,5 тысяч новых случаев COVID-19.