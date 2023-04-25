Американский предприниматель Илон Маск в двух словах прокомментировал статью об украинском наступлении

Миллиардер Илон Маск назвал «содержательной» статью Politico о том, что Соединенные Штаты готовятся к последствиям неудачного наступления украинской армии, сообщает РИА Новости.
На статью в своем Twitter (заблокирован в РФ) обратил внимание друг Маска Дэвид Сакс, который отметил, что в США еще недавно уверяли, что победа (Киева. – ред.) гарантирована, а теперь в Белом доме беспокоятся о провале.
«Содержательная статья», — прокомментировал Маск пост Сакса.
В материале говорилось, что американская администрация опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике Джо Байдена как внутри страны, так и за рубежом.
Ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание «честного чат-бота».