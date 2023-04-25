Минтранс разрабатывает новый проект о едином цифровом контроле веса и габарита большегрузов

В Мининтрансе объяснили, что в феврале прошлого года более половины из 439 пунктов весогабаритного контроля не функционировали. Из 270 автоматических пунктов не работали 58%. Из-за недостатка контроля на дорогах, каждый десятый большегруз нарушает допустимую нагрузку.