Минтранс разрабатывает новый проект о едином цифровом контроле веса и габарита большегрузов

Министерство транспорта России готовит законопроект о введении единой автоматизированной системы весогабаритного контроля большегрузов, сообщает ТАСС.
«Проектируемое регулирование позволит обеспечить непрерывный мониторинг функционирования каждого из автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств», — рассказали в ведомстве.
В Мининтрансе объяснили, что в феврале прошлого года более половины из 439 пунктов весогабаритного контроля не функционировали. Из 270 автоматических пунктов не работали 58%. Из-за недостатка контроля на дорогах, каждый десятый большегруз нарушает допустимую нагрузку.
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