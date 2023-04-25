Куриные яйца можно хранить до трех месяцев, если соблюдать определенные правила

Во-вторых, продукт должен обязательно лежать на острой стороне. При этом желток поднимается куда медленнее, ведь ему мешает воздушная повязка, которая расположена в круглой части яйца. Так он намного дольше не соприкоснется со скорлупой и поэтому останется свежим дольше обычного. Именно в момент встречи центральной части с оболочкой продукт и начинает быстро портиться.