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Куриные яйца можно хранить до трех месяцев, если соблюдать определенные правила

Общество
Куриные яйца можно хранить до трех месяцев, если соблюдать определенные правила

Важно знать, что такие продукты, как яйца могут храниться до трех месяцев, если их правильно хранить.

Необходимо соблюдать только два правила. Во-первых, яйца нужно хранить в холодильнике.

Во-вторых, продукт должен обязательно лежать на острой стороне. При этом желток поднимается куда медленнее, ведь ему мешает воздушная повязка, которая расположена в круглой части яйца. Так он намного дольше не соприкоснется со скорлупой и поэтому останется свежим дольше обычного. Именно в момент встречи центральной части с оболочкой продукт и начинает быстро портиться.
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