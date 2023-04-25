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Обозреватель американского журнала Джеральд Хайман предложил западным странам пересмотреть свое отношение к России

Политика
Обозреватель американского журнала Джеральд Хайман предложил западным странам пересмотреть свое отношение к России

Аналитик The National Interest Джеральд Хайман считает, что Западу стоит воспринимать Россию как мировую державу, сообщает «Царьград».

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — заявил он.

Джеральд Хайман напомнил, что Россия — большая страна с огромными природными и человеческими ресурсами. Также он акцентировал внимание на серьезном военном потенциале государства.

Аналитик призвал западные страны возобновить участие России в глобальной торговле, снять санкции и относиться к стране как к мировой державе.

Хайман рекомендовал не обрывать отношения с россиянами, а интегрировать Россию в «европейскую семью», используя метод не кнута, а пряника.

Ранее сообщалось, что Запад продолжает давить на президента Сербии Александра Вучича для введения санкций против России.
россия запад аналитик
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