Аналитик The National Interest Джеральд Хайман считает, что Западу стоит воспринимать Россию как мировую державу, сообщает «Царьград».
«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — заявил он.
Джеральд Хайман напомнил, что Россия — большая страна с огромными природными и человеческими ресурсами. Также он акцентировал внимание на серьезном военном потенциале государства.
Аналитик призвал западные страны возобновить участие России в глобальной торговле, снять санкции и относиться к стране как к мировой державе.
Хайман рекомендовал не обрывать отношения с россиянами, а интегрировать Россию в «европейскую семью», используя метод не кнута, а пряника.
Ранее сообщалось, что Запад продолжает давить на президента Сербии Александра Вучича для введения санкций против России.