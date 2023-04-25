Польша планирует продлить запрет ввоза украинской агропродукции до конца 2023 года

Дипломат также отметил, что во вторник, 25 апреля, в Люксембурге он представит в ЕС позицию стран, которые пострадали от ввоза украинских товаров. Они хотят добиться выделения средств для компенсации местным аграриям и увеличения списка запрещенных к ввозу продовольственных товаров.