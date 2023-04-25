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Польша планирует продлить запрет ввоза украинской агропродукции до конца 2023 года

Политика
Польша планирует продлить запрет ввоза украинской агропродукции до конца 2023 года

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс по итогам переговоров с партнерами из Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии сообщил, что запрет ввоза некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов планируется ввести до конца 2023 года. Об этом пишут «Известия».

«Евросоюз предложил, чтобы это было до июня. Мы, конечно, с этим не согласны. До июня — это очень мало, нужно до конца года. Для нас важно, чтобы вводимые нами сегодня механизмы действовали дольше, дольше защищали наш польский рынок», — прокомментировал польский министр.

Дипломат также отметил, что во вторник, 25 апреля, в Люксембурге он представит в ЕС позицию стран, которые пострадали от ввоза украинских товаров. Они хотят добиться выделения средств для компенсации местным аграриям и увеличения списка запрещенных к ввозу продовольственных товаров.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия согласна запретить ввоз большего количества товаров из Украины.
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