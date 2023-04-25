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Имя футболиста Пеле предложили добавить в португальский словарь, как синоним к слову «непревзойденный»

Спорт
Имя футболиста Пеле предложили добавить в португальский словарь, как синоним к слову «непревзойденный»

Имя нападающего футбольной сборной Бразилии Пеле, умершего в 82-летнем возрасте в декабре 2022 года, хотят включить в словарь португальского языка, сообщает EFE.

Фонд Пеле в Бразилии предложил сделать имя покойного футболиста синонимом к словам «великий», «непревзойденный», «превосходный», «уникальный». Организация ведет кампанию по увековечиванию легендарного футболиста в словаре.

Спортсмен играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В роли форварда бразильской сборной Пеле провел 92 матча и забил 77 голов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Соответствующий указ издал президент южноамериканской страны Жаир Болсонару.
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