Певец Филипп Киркоров рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским

Филипп Киркоров вспомнил, как познакомился с Владимиром Зеленским и как помог ему обосноваться в Москве.
Киркоров сделал Зеленского своим соведущим на шоу «Фактор А» на два сезона, а также поселил его у себя в элитном жилье.
Взамен Зеленский пристроил товарища в фильм Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», где певец снялся в трех частях с большим успехом.
Однако позднее Зеленский перестал даже здороваться с Киркоровым. Сделал вид, что не заметил Филиппа, когда в 2015 году в торговом центре Майами покупал себе ботинки.
Ранее стало известно, что рэпер Дава обалдел от увеличенных ягодиц Филиппа Киркорова.