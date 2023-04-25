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Певец Филипп Киркоров рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским

Филипп Киркоров вспомнил, как познакомился с Владимиром Зеленским и как помог ему обосноваться в Москве.

Киркоров сделал Зеленского своим соведущим на шоу «Фактор А» на два сезона, а также поселил его у себя в элитном жилье.

Взамен Зеленский пристроил товарища в фильм Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», где певец снялся в трех частях с большим успехом.

Однако позднее Зеленский перестал даже здороваться с Киркоровым. Сделал вид, что не заметил Филиппа, когда в 2015 году в торговом центре Майами покупал себе ботинки.

Ранее стало известно, что рэпер Дава обалдел от увеличенных ягодиц Филиппа Киркорова.
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