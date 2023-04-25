В МИД России заявили об увеличении рисков военного столкновения с США

Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил, что риски военного противостояния России и США увеличиваются. Об этом пишет ТАСС.
«Впрочем, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира», — заявил Ермаков.
Политический деятель считает, что в настоящее время огромная угроза связана с перерастанием в более масштабный конфликт с ядерной опасностью в результате военной конфронтации России и США.
По его словам, это подтверждает тот факт, что наиболее острая угроза в настоящее время связана с опасностью ядерной эскалации. Ермаков сказал, что эти риски увеличиваются.
Он также добавил, что МИД России продолжает предупреждать США и НАТО о «необходимости предотвратить катастрофу», но на Западе все еще «остаются глухи к призывам», более того специально «искажают их в пропагандистских целях».
Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ призвал Соединенные Штаты совершить конкретные меры по деэскалации и вместе с этим перестать заниматься деятельностью по подрыву безопасности России.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что Запад давно понял тщетность борьбы с Россией, как с ракетно-ядерным государством.