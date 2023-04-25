К 2030 году на Запорожской АЭС завершится модернизация и перевод работы энергостанции на российские стандарты

Карчаа указал на то, что Киев вкладывался в развитие Запорожской АЭС только «на словах», в то время, как фактического развития не происходило. Так как атомная энергетика является такой отраслью, которая требует особого внимания к деталям, модернизация электростанции займет около семи лет.