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К 2030 году на Запорожской АЭС завершится модернизация и перевод работы энергостанции на российские стандарты

Технологии
К 2030 году на Запорожской АЭС завершится модернизация и перевод работы энергостанции на российские стандарты

Атомная электростанция Запорожья будет полностью переведена на российский стандарт работы уже к 2030 году, рассказал в интервью ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — отметил эксперт.

Советник отметил, что планы по модернизации и развитию масштабные. Сейчас, по его словам, движется процесс анализа, детализации и подготовки необходимых производственных процессов.

Карчаа указал на то, что Киев вкладывался в развитие Запорожской АЭС только «на словах», в то время, как фактического развития не происходило. Так как атомная энергетика является такой отраслью, которая требует особого внимания к деталям, модернизация электростанции займет около семи лет.

Ранее Карчаа рассказал, что для безопасности Запорожской АЭС постоянно предпринимаются новые меры.
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