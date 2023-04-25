К 2030 году на Запорожской АЭС завершится модернизация и перевод работы энергостанции на российские стандарты

Атомная электростанция Запорожья будет полностью переведена на российский стандарт работы уже к 2030 году, рассказал в интервью ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — отметил эксперт.
Советник отметил, что планы по модернизации и развитию масштабные. Сейчас, по его словам, движется процесс анализа, детализации и подготовки необходимых производственных процессов.
Карчаа указал на то, что Киев вкладывался в развитие Запорожской АЭС только «на словах», в то время, как фактического развития не происходило. Так как атомная энергетика является такой отраслью, которая требует особого внимания к деталям, модернизация электростанции займет около семи лет.
Ранее Карчаа рассказал, что для безопасности Запорожской АЭС постоянно предпринимаются новые меры.