Российские военные начали применять в зоне спецоперации танки Т-14 «Армата»

Вооруженные силы РФ стали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил информированный источник.
С конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевую подготовку на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
Напомним, что основной танк Т-14 «Армата» разработали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Его главные преимущества — необитаемая башня. Члены экипажа находятся в изолированной бронекапсуле. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новейшую динамическую защиту «Малахит», а также комплекс активной защиты «Афганит».
Ранее сообщалось, что уникальные российские танки «Черный орел» направят в зону СВО.