Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «призывом к новому человечеству» выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «призывом к новому человечеству» выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. Подобное заявление лидер страны сделал в эфире Orinoco Tribune.
«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — рассказал глава государства.
Глава МИД РФ и президент Венесуэлы встретились лично на прошлой неделе. Лидер латино-американской страны назвал встречу с Лавровым приятной и укрепившей двусторонние отношения между государствами.
Ранее сообщалось, что Лавров передал послание для главы Венесуэлы Николаса Мадуро от президента России Владимира Путина.