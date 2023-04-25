Американская компания Netflix планирует инвестировать в Южную Корею два с половиной миллиарда долларов для создания телесериалов

Представители американской развлекательной компании Netflix заявили, что инвестируют в Южную Корею 2,5 млрд долларов для создания сериалов и шоу. Об этом сообщает корейское агентство «Ренхап».
Netflix заявил о своих намерениях после встречи президента Республики Корея Юн Сок Елем с одним из руководителей Netflix Тедом Сарандосом в Вашингтоне.
«Мы смогли принять это решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать делать отличные истории... Я не сомневаюсь, что наши инвестиции укрепят наше долгосрочное партнерство с Кореей и креативной экосистемой Кореи», — сказал на встрече Сарандос.
В агентстве рассказали, что глава Южной Кореи одобрил инвестиции и выразил надежду, что они станут «большой возможностью» для южнокорейского» контент-бизнеса, создателей контента и для Netflix.
Ранее сообщалось, что южнокорейские власти изучают возможности для восстановления авиасообщения с Россией.