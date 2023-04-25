В Париже протестующие захватили Лионский вокзал

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи, в которых протестующие в Париже прорвались на Лионский вокзал. По информации, в том месте должен был появиться французский министр национального просвещения Папа Ндиайе, — пишут «Известия».
На опубликованных кадрах видно, что парижане собрались возле поезда, на котором приехал министр. Сотрудникам полиции едва удалось остановить толпу. Тем временем, министра просвещения удалось вывести с вокзала через запасной выход.
Ранее сообщалось, что французские протестующие против пенсионной реформы ворвались в музей изобразительных искусств Орсе.