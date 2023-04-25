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В Париже протестующие захватили Лионский вокзал

Происшествия
В Париже протестующие захватили Лионский вокзал

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи, в которых протестующие в Париже прорвались на Лионский вокзал. По информации, в том месте должен был появиться французский министр национального просвещения Папа Ндиайе,пишут «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что парижане собрались возле поезда, на котором приехал министр. Сотрудникам полиции едва удалось остановить толпу. Тем временем, министра просвещения удалось вывести с вокзала через запасной выход.

Ранее сообщалось, что французские протестующие против пенсионной реформы ворвались в музей изобразительных искусств Орсе.
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