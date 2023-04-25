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Попугаев научили звонить друг другу по видеосвязи

Общество
Попугаев научили звонить друг другу по видеосвязи

Первый эксперимент проводился в течение трех месяцев и включал 18 птиц различных видов попугаев. Их обучали звонить друг другу по видеосвязи. Все началось с первого этапа «встреча и приветствие».

Смотрители подчеркнули, что птицы воспринимали общение по видеосвязи как удовольствие. Ни один из наблюдателей не сообщил о негативном опыте с их птицей. Попугаи поняли, что они взаимодействуют с другими птицами на экране.

В целом, команда выяснила, что большая часть птиц, 78 процентов, реагировала на то, что на экране присутствует другая птица. Помимо этого, чем больше попугаям звонили, тем больше они звонили в ответ.

Ранее сообщалось, что индийская полиция арестовала убийцу на основании показаний попугая.
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