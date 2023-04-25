Исследователи изучили ядро Марса и обнаружили в чем его сходство и отличие с Землей

Международная исследовательская группа изучила свойства ядра Марса благодаря сейсмическим данным, полученным модулем NASA InSight. Ученые обнаружили, что центр «Красной планеты» полностью жидкий и состоит из сплава железа с высоким содержанием серы и кислорода, сообщает Planet Today.
«С InSight мы, наконец, обнаруживаем, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но отличным от Земли», — рассказал один из исследователей Ведран Лекич.
Ученые выяснили, что в ядре четвертой планеты от Солнца находится удивительно большое количество легких элементов, таких как сера и кислород. Из них состоит пятая часть центра небесного тела. Это означает, что ядро Марса менее плотное и более сжимаемое, чем центр Земли, что в свою очередь указывает на различные условия формирования планет.