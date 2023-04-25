Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Доцент российского вуза Людмила Иванова-Швец объяснила, кому повысят пенсию с 1 мая

Общество
Доцент российского вуза Людмила Иванова-Швец объяснила, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям граждан увеличат пенсию с 1 мая. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Иванова-Швец.

У социального фонда есть вся информация о российских пенсионерах, поэтому никаких дополнительных документов оформлять не придется.

Ранее депутат Госдумы Бессараб обосновала повышение пенсии неработающим пенсионерам.
пенсия
Военкоры ФАН