Доцент российского вуза Людмила Иванова-Швец объяснила, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям граждан увеличат пенсию с 1 мая. Об этом сообщило агентство «Прайм».
«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Иванова-Швец.
У социального фонда есть вся информация о российских пенсионерах, поэтому никаких дополнительных документов оформлять не придется.
Ранее депутат Госдумы Бессараб обосновала повышение пенсии неработающим пенсионерам.