Доцент российского вуза Людмила Иванова-Швец объяснила, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям граждан увеличат пенсию с 1 мая. Об этом сообщило агентство «Прайм».