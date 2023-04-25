Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне в полторы тысячи квадратных метров

Пожарные локализовали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на площади в 1500 кв.м. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Приморскому краю в своем Telegram-канале.
Информация о возгорании поступила в понедельник, 24 апреля, в 19:20 по местному времени. На тот момент его площадь составляла 600 кв. м. Региональный оператор сообщал, что пожар засыпают грунтом и проливают водой. Ситуацию осложнял сильный ветер.
В 04:00 по местному времени возгорание локализовали на площади в 1500 кв. м, работы по тушению не прекращаются, сказано в сообщении ведомства.
Ранее МЧС России сообщало о пожаре площадью 750 квадратных метров в Курганской области.