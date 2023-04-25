Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне в полторы тысячи квадратных метров

Информация о возгорании поступила в понедельник, 24 апреля, в 19:20 по местному времени. На тот момент его площадь составляла 600 кв. м. Региональный оператор сообщал, что пожар засыпают грунтом и проливают водой. Ситуацию осложнял сильный ветер.