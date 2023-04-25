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Средняя зарплата петербуржцев выросла на 13,6% за год и составила 90 108 рублей

Экономика
Средняя зарплата петербуржцев выросла на 13,6% за год и составила 90 108 рублей

За последний год жители культурной столицы России начали зарабатывать больше на 13,6 %. Среднестатистическая зарплата составила 90 108 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Наиболее прибыльной сферой деятельности петербуржцев оказалась добыча полезных ископаемых. Средний доход в этой области равен 424 тысячи на человека. В список высокооплачиваемых попали сфера IT и связи со средней зарплатой в 152 тысячи рублей и финансово-страховая сфера с 160 тысячами в месяц.

В Ленинградской области показатели ниже. Средняя заработная плата в регионе составила 60 088 рублей. Наиболее высокооплачиваемыми оказались сферы водного транспорта и научно-исследовательская деятельность с зарплатой в 85 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата по итогам первого квартала 2023 года выросла на 24,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 53 096 рублей.
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