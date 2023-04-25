Средняя зарплата петербуржцев выросла на 13,6% за год и составила 90 108 рублей

Наиболее прибыльной сферой деятельности петербуржцев оказалась добыча полезных ископаемых. Средний доход в этой области равен 424 тысячи на человека. В список высокооплачиваемых попали сфера IT и связи со средней зарплатой в 152 тысячи рублей и финансово-страховая сфера с 160 тысячами в месяц.