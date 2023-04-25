Болит небо во рту: в чем возможная причина и как правильно лечить

Дискомфорт в полости рта может быть вызван разными причинами. Если болит небо во рту, важно понимать, отчего это происходит.
Нежную слизистую рта легко поцарапать и поэтому наиболее частая причина боли — механическое повреждение неба. Такое может произойти при жевании или глотании жесткой еды, а также при ожогах от горячей пищи или питья.
В других случаях боль вызывают серьезные недуги, спровоцированные проникновением вирусов, бактерий, грибковой флоры и т.п. В таком случае, только специалист может ответить, почему болит небо. Причины могут быть следующими: воспалительные заболевания ротоглотки, сопровождающиеся болью при глотании — тонзиллит, ангина, фарингит, ларингит.
Для избавления от инфекций нужны антибиотики и самостоятельно назначать их себе не стоит. Лечить должен исключительно врач.
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