В Польше назвали приблизительные сроки введения Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций

Глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС глав МИД заявил, что Европейский союз введет 11-й пакет санкций против России во второй половине мая. Об этом пишет ТАСС.
«Конечно же, пока все это находится на этапе обсуждения. Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя», — прокомментировал глава польского МИД.
Збигнев Рау добавил, что ожидает введения индивидуальных санкций против представителей системы правосудия РФ, а также против тех, кто ответственен за похищение детей из Украины.
Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается склонить на свою сторону четырех дружественных стран России и Китая.