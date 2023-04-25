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Вирусологи сообщают о нулевой возможности заболевания малярией в России в настоящее время

Общество
Вирусологи сообщают о нулевой возможности заболевания малярией в России в настоящее время

Риска заразиться малярией в России сейчас нет. Угроза может возникнуть только в том случае, если человек, болеющий этим заболеванием, окажется в стране, рассказал директор Российского института медицинской паразитологии Александр Лукашев.

«Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю», — подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что беспокоиться не нужно даже в том случае, если пациент уверен, что его укусил малярийный комар и это произошло в России.

В случаях, когда граждане уезжают в другие страны, где существует эпидемия малярии, они могут защитить свое здоровье с помощью специальных препаратов. Для применения лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

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