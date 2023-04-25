Евросоюз пытается склонить на свою сторону четырех дружественных стран России и Китая

Обозреватель издания Politico Джакопо Баригацци заявляет, что Европейский союз планирует вывести четыре страны из зоны влияния Китая и России. Он считает, что ЕС интересуется такими «приоритетными» государствами, как Нигерия, Бразилия, Казахстан и Чили.
«Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить стратегию (план по возвращению четырех ключевых "приоритетных стран" — ред.) на встрече в понедельник в Люксембурге», — сообщает Баригацци.
Евросоюз планирует наладить связи с четырьмя «приоритетными странами» с целью склонить их на свою сторону и укрепить отношения с ними.
По мнению обозревателя, каждая из стран представляет потенциальную точку опоры для ЕС в регионах, где идет соперничество стран Запада за влияние и ресурсы с Россией и Китаем.
Ранее обозреватель Кристиана Мангани в газете Il Messaggero сообщила, что западные страны все больше убеждены в том, что Украина должна пойти на длительное перемирие или прекращение огня в ожидании мирного соглашения.