Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал санкции инструментом Вашингтона для давления на неугодные страны

Белорусский дипломат, постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что сейчас санкции превратились в форму неоколониализма и орудие запада для воздействия на страны. Слова политика передает РИА Новости.
«Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение», — подчеркнул дипломат на заседании Совета безопасности ООН.
Рыбаков рассказал, что Белоруссия столкнулась с небывалым давлением извне, ограничившим возможности развития для простых людей. Он отметил, что страна готова вернуться к нормальным отношениям c бывшими западными партнерами, но не в ущерб национальным интересам и ценностям государства.
Ранее сообщалось, какие еще санкции ЕС может ввести против Белоруссии.