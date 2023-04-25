Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал санкции инструментом Вашингтона для давления на неугодные страны

Рыбаков рассказал, что Белоруссия столкнулась с небывалым давлением извне, ограничившим возможности развития для простых людей. Он отметил, что страна готова вернуться к нормальным отношениям c бывшими западными партнерами, но не в ущерб национальным интересам и ценностям государства.