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Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал санкции инструментом Вашингтона для давления на неугодные страны

Политика
Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал санкции инструментом Вашингтона для давления на неугодные страны

Белорусский дипломат, постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что сейчас санкции превратились в форму неоколониализма и орудие запада для воздействия на страны. Слова политика передает РИА Новости.

«Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение», — подчеркнул дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Рыбаков рассказал, что Белоруссия столкнулась с небывалым давлением извне, ограничившим возможности развития для простых людей. Он отметил, что страна готова вернуться к нормальным отношениям c бывшими западными партнерами, но не в ущерб национальным интересам и ценностям государства.

Ранее сообщалось, какие еще санкции ЕС может ввести против Белоруссии.
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