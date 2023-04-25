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Американский генерал Ходжес заявил, что Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками

Политика
Американский генерал Ходжес заявил, что Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками

Экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek заявил, что Крымский полуостров нужен Западу и Украине для получения контроля над морскими перевозками в Черном море.

Генерал США считает, что это важно не только для формирования экономики Украины, но и для самого Европейского союза.

«Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов. Я этого не знаю, но я думаю, что это одна из главных целей предстоящего украинского наступления», — высказался Ходжес.

Ради достижения преимущества украинской стороне необходимо большое количество дальнобойного оружия, добавил американский генерал.

Ранее дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения.
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