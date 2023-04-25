Военные украинской армии в очередной раз выпустили по Донецку четыре снаряда «натовского» калибра

Украинские военные в очередной раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК говорится, что в 22:45 вооруженные формирования Украины обстреляли из поселка Кураховка Кировский район Донецка. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм.
Напомним, артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Военнослужащие украинской армии активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки.