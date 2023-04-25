«Бюрократическая машина Беглова»: Пригожин объяснил, почему пострадавшие при теракте в Петербурге так и не получили выплаты от губернатора

Пострадавшие во время теракта на Университетской набережной петербуржцы до сих пор не получили выплаты от местных властей. Эту новость прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин.
Теракт произошел в одном из кафе в центре города 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, многие посетители получили травмы различной степени тяжести. Всем им губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал выплаты от Смольного.
Однако на данный момент не все пострадавшие получили информацию о возможных компенсациях. Официальные органы отказываются публично предоставлять данные, а связаться с ними лично практически невозможно.
Пригожин заметил, что такую важную задачу властям города нужно было закрывать сразу. Однако, видимо, она не является приоритетной. Слова предпринимателя передает его пресс-служба.
«Бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Она нацелена на то, чтобы набить себе карманы. Поэтому оплаты люди и не получили», — заметил Пригожин.
Травмы во время взрыва получили 42 человека. В их числе трое несовершеннолетних. Три человека находятся в тяжелом состоянии.