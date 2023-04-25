Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Канадские власти экстренно вывезли из Хартума своих дипломатов. В настоящее время руководство страны рассматривает варианты эвакуации оставшихся своих граждан из Судана, передает РИА Новости заявление министра обороны государства Аниты Ананд.
«Наши дипломаты эвакуированы и продолжают работу за пределами страны», — отметила глава канадской Минобороны.
По словам Ананд, Оттава всю последнюю неделю занимается помощью гражданам Канады, оставшимся в Судане, разрабатывает варианты возвращения их на родину и старается повлиять на урегулирование ситуации «на месте».
Ранее сообщалось, что британские военнослужащие прибыли в Судан с разведывательной миссией, в то время как Лондон пытается разработать варианты для эвакуации своих граждан из Хартума.