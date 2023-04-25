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Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Общество
Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Канадские власти экстренно вывезли из Хартума своих дипломатов. В настоящее время руководство страны рассматривает варианты эвакуации оставшихся своих граждан из Судана, передает РИА Новости заявление министра обороны государства Аниты Ананд.

«Наши дипломаты эвакуированы и продолжают работу за пределами страны», — отметила глава канадской Минобороны.

По словам Ананд, Оттава всю последнюю неделю занимается помощью гражданам Канады, оставшимся в Судане, разрабатывает варианты возвращения их на родину и старается повлиять на урегулирование ситуации «на месте».

Ранее сообщалось, что британские военнослужащие прибыли в Судан с разведывательной миссией, в то время как Лондон пытается разработать варианты для эвакуации своих граждан из Хартума.
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