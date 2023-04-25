Российский дипломат Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на серьезное отношение Запада к словам главы МИД РФ Сергея Лаврова

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия по итогам заседания Совета безопасности ООН надеется, что западные коллеги серьезно воспримут сигналы, которые дал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Потому что момент действительно чрезвычайно острый», — добавил Рябков.
Он также отметил, что ситуация, при которой обсуждения переводятся в плоскость демагогии, чревата эскалацией. По его мнению, западным противникам надо остановиться.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал невыдачу российским журналистам виз в США издевательством.