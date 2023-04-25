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Стороны суданского конфликта договорились о прекращении огня на 72 часа

Общество
Стороны суданского конфликта договорились о прекращении огня на 72 часа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны суданского конфликта — Вооруженные силы Судана (ВСС) и Силы быстрого реагирования (СБР) договорились о прекращении военных действий на 72 часа. Об этом пишут «Известия».

Энтони Блинкен подчеркнул, что режим прекращения военных действий в Судане начнется в полночь понедельника.

«После интенсивных переговоров в течение последних 48 часов суданские вооруженные силы и силы оперативного реагирования договорились ввести общенациональный режим прекращения огня, который начнется в полночь 24 апреля и продлится 72 часа», — говорится в сообщении Госдепа.

Вместе с этим Блинкен добавил, что Соединенные Штаты призывают стороны соблюдать договор беспрекословно. Вашингтон будет контролировать усилия с международными и региональными партнерами, а также с представителями гражданских институтов Судана.

Американский политик называет общей целью, к которому они стремятся — возвращение к власти гражданского правительства Судана.

Ранее сообщалось, что ВС Британии прибыли в Хартум с разведывательной миссией.
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