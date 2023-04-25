Стороны суданского конфликта договорились о прекращении огня на 72 часа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны суданского конфликта — Вооруженные силы Судана (ВСС) и Силы быстрого реагирования (СБР) договорились о прекращении военных действий на 72 часа. Об этом пишут «Известия».
Энтони Блинкен подчеркнул, что режим прекращения военных действий в Судане начнется в полночь понедельника.
«После интенсивных переговоров в течение последних 48 часов суданские вооруженные силы и силы оперативного реагирования договорились ввести общенациональный режим прекращения огня, который начнется в полночь 24 апреля и продлится 72 часа», — говорится в сообщении Госдепа.
Вместе с этим Блинкен добавил, что Соединенные Штаты призывают стороны соблюдать договор беспрекословно. Вашингтон будет контролировать усилия с международными и региональными партнерами, а также с представителями гражданских институтов Судана.
Американский политик называет общей целью, к которому они стремятся — возвращение к власти гражданского правительства Судана.
Ранее сообщалось, что ВС Британии прибыли в Хартум с разведывательной миссией.