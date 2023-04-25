ВС Британии прибыли в Хартум с разведывательной миссией

Британские военнослужащие прибыли в Судан с разведывательной миссией, в то время как Лондон пытается разработать варианты для эвакуации своих граждан из Хартума, сообщает телеканал Sky News.
«Группа британских военных полетела в порт на востоке Судана с разведывательной миссией», — приводит сообщение телеканал.
В настоящее время более 4000 граждан Соединенного Королевства все еще находится в стране, где ведется вооруженное столкновение. Власти страны разрабатывают различные варианты эвакуации британцев из Судана.
Ранее сообщалось, что неутихающие военные действия в Судане вынудили многие зарубежные государства эвакуировать своих граждан и сотрудников посольств. Соответствующие меры приняли уже более 25 стран.