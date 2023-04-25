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Певец Ярослав Дронов планирует отметить свой день рождения в Санкт-Петербурге

Шоу-бизнес
Певец Ярослав Дронов планирует отметить свой день рождения в Санкт-Петербурге

Певец SHAMAN анонсировал сольное выступление в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».

Как сообщил сам Ярослав Дронов в своих социальных сетях, в Северной столице он планирует отметить день своего рождения: 22 ноября он споет на сцене БКЗ «Октябрьский».

По словам звезды, шесть прошедших концертов в Петербурге и Москве не смогли вместить всех желающих, поэтому он выступит снова. В основе выступления будет концертная программа «Я русский».

Ранее сообщалось, что Георгий Тесля-Герасимов раскритиковал композицию SHAMAN «Встанем».
певец ярослав дронов SHAMAN
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