Певец Ярослав Дронов планирует отметить свой день рождения в Санкт-Петербурге

Певец SHAMAN анонсировал сольное выступление в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».
Как сообщил сам Ярослав Дронов в своих социальных сетях, в Северной столице он планирует отметить день своего рождения: 22 ноября он споет на сцене БКЗ «Октябрьский».
По словам звезды, шесть прошедших концертов в Петербурге и Москве не смогли вместить всех желающих, поэтому он выступит снова. В основе выступления будет концертная программа «Я русский».
Ранее сообщалось, что Георгий Тесля-Герасимов раскритиковал композицию SHAMAN «Встанем».