МИД России планирует демарш в отношении США после невыдачи виз российским журналистам

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия проведет демарш в отношении США, который связан с невыдачей американских виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом пишут «Известия».
Российские журналисты должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Сергеем Лавровым.
«Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков, в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — добавил Рябков.
Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Ранее в США не пояснили взаимосвязь между отказом журналистам России в визах и арестом Эвана Гершковича.