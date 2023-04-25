Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал слова начальника украинской разведки про обмен «всех на всех»

Российский дипломат Сергей Рябков заявил, что Россия делает все, чтобы российские военные, попавшие в украинский плен, вернулись на родину. Так Рябков ответил на заявление главы украинской разведки, сообщает РИА Новости.
«Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — ответил Сергей Рябков на просьбу прокомментировать слова Буданова.
Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина» заявил, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» и «приближаются» к его проведению.
Ранее в ООН подтвердили информацию о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.