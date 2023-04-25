Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал слова начальника украинской разведки про обмен «всех на всех»

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина» заявил, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» и «приближаются» к его проведению.