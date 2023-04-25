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Дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения

Политика
Дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения

США «уязвлены» тем, что Россия значительно опередила их в разработке продвинутого гиперзвукового оружия, рассказал глава департамента по нераспространению и контролю над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Политик отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки побороть разрыв в военных технологиях в настоящее время малоэффективны. Россия все еще находится впереди западного государства в производстве продвинутого современного вооружения.

Ранее сообщалось, что выпуск российским оборонно-промышленным комплексом приоритетных вооружений увеличился в разы.
опк россия США Вооружение гиперзвуковое оружие
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