Дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения

США «уязвлены» тем, что Россия значительно опередила их в разработке продвинутого гиперзвукового оружия, рассказал глава департамента по нераспространению и контролю над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.
Политик отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки побороть разрыв в военных технологиях в настоящее время малоэффективны. Россия все еще находится впереди западного государства в производстве продвинутого современного вооружения.
Ранее сообщалось, что выпуск российским оборонно-промышленным комплексом приоритетных вооружений увеличился в разы.