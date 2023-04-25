В ООН предложили Анкаре задействовать турецкие банки в качестве посредников для реализация зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил задействовать турецкие банки в качестве посредников в решении вопроса с выходом российского зерна на рынки, сообщил министр иностранных дел Турции Мувлюк Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что Россия не может продавать агропродукцию западным странам из-за отсутствия доступа в порты, а также создаваемых страховыми компаниями препятствий и невозможности получения оплаты, так как банки страны отключены от SWIFT.
«У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, этот вопрос обсуждался в Нью-Йорке», — рассказал глава МИД Турции.
Дипломат подчеркнул, что турецкие банки должны получить гарантию, что не столкнутся с санкциями и препятствиями в этом процессе.
Ранее сообщалось, что генсек ООН передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.