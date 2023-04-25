«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:3 в матче РПЛ

Футбольный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прошел в понедельник 24 апреля на «Открытие-Арене» в Москве.
Футбольная команда «Спартак» победила «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 4:3.
Из ФК «Спартак» забили победные — Александр Соболев с двумя голами, Антон Зиньковский и Квинси Промес. Со стороны команды противников отметились Джон Кордоба, Жуан Баши и Эдуард Сперцян.
По итогам игры московская команда занимает третье место в турнирной таблице с 48 очками. Их соперники находятся на седьмой строчке с 38 очками.
Следующий матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 29 апреля.
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