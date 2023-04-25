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Министерство обороны заявило об атаке военнослужащими Украины пунктов базирования Черноморского флота и гражданской инфраструктуры в Крыму

Армия
Министерство обороны заявило об атаке военнослужащими Украины пунктов базирования Черноморского флота и гражданской инфраструктуры в Крыму

Украинские войска 23 марта и 24 апреля, нарушив все гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, атаковали пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования ЧФ и гражданскую инфраструктуру Крыма. Катера запустили из акватории Одессы, определенной для реализации "зерновой сделки". Террористические акции Киева ставят под угрозу очередное продление продуктовой сделки после 18 мая», — сообщается в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения пехоты ВСУ при помощи орудий «Рапира».
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